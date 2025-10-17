Nintendo Co. a demandé à ses fournisseurs de produire jusqu'à 25 millions d'unités de la Switch 2 d'ici fin mars 2026, préparant ainsi l'entreprise à des ventes record pour la première année d'une console qui a déjà atteint des sommets dans le secteur mondial du jeu vidéo.
L'entreprise japonaise demande à ses partenaires de fabrication d'augmenter leur production, comptant sur une demande soutenue pendant les fêtes de fin d'année et au début de la nouvelle année, selon des sources proches du dossier. Nintendo, qui a commencé l'assemblage de la Switch 2 vers la fin de l'année civile 2024, pourrait encore ajuster les chiffres de production définitifs lorsqu'elle aura une meilleure idée de la demande pendant la période critique des fêtes de fin d'année.
À l'heure actuelle, Nintendo devrait largement dépasser les estimations des analystes, qui tablaient sur des ventes de 17,6 millions d'appareils pour l'exercice fiscal se terminant en mars, sans parler de ses propres prévisions publiques bien plus basses, ont déclaré ces sources, qui ont requis l'anonymat pour ne pas évoquer de projets privés. On peut s'attendre à ce que Nintendo vende environ 20 millions d'unités de la Switch 2 au cours de cet exercice, selon les estimations d'expédition de ses partenaires d'assemblage, avec les consoles restantes en stock pour le prochain exercice.
Source : https://x.com/stealth40k
Sinon Nintendo avait déjà annoncé augmenter la production afin d'éviter les droits de douane aux usa.
Alors oui, elle va faire une bonne première année, mais la demande est je pense pour ce que j'ai noté au-dessus car une fois sur le territoire, ça ne rentre pas dedans il me semble.
Moi je suis très content de cette switch 2 . 4 exclues sur 6 mois, c'est impec pour moi ! Et y en a qui disent qu'il n y a pas d' exclues. Y a de la boue sur leurs yeux ...
- MK World
- Donckey
-Metroid 4
- Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
En tout cas, s'ils atteignent les 1/5 des 100 millions en 1 an, ça serait juste monstrueux.
La vraie question est aussi de savoir combien ils ont vendus de Switch 1?
Ya que Une exclu switch 2 et un jeu crossgen
qui ont un potentiel de vente le reste sa reste de la niche quand même, je trouve.
Dans tous les cas ça sera pas Donkey Kong, j'ai essayé la démo et j'ai détesté. Ca m'a même filé la gerbe... Gros problèmes de caméra... En tous cas sur la séquence de la démo. Je préfère les Donkey Kong Country.
yogfei il devrait moins en livrer en Espagne pour les mettre au japon.
pharrell tu veux pas attendre un peu plus longtemps ?
Car la je comprend pas . Si le donkey te plaît pas, il reste que mario kart world d'exclu a la switch2....
rocan peut être que c'est pour faire du stock.
link49 la switch2 est a combien l'heure actuel?
Car hormis le lancement.....
2 millions pour le Japon. Peut etre autant pour l'Europe, et autant les usa.
Donc peut-être 6 millions aujourd'hui. Mais sans communiquer de nintendo....ça teste de la spéculation.
ben ça se voit direct surtout que ippoyabukiki est un N sex
J'ai jamais été trop Mario Kart...
Selon VG Chartz (pas fiable mais à défaut d'avoir autre chose), elle serait à environ 8.20 millions.
pharrell je ne saurais te conseiller. J'ai pris la switch2 a cause de donkey bananza et mario kart world.
Après j'ai d'autre jeux dans le viseur.
Mais a l'heure actuel j'attends de voir se que Nintendo va annoncer lors du prochain direct.
kikoo31 je sait. Mais pour un padawan de gamekyo, on aurais dit le contraire lol
J'ai lancé The Witcher 3 , c est le jour et la nuit. C est moins baveu et beaucoup plus stable . Je le redécouvre actuellement . J'avoue c est pas non plus une maj de texture mais la Switch 2 fait du beau travail. Zelda Totk est bluffant ( j'ai la maj graph grâce à l Abo) excellent.
Il se vendra bien mais le Pokemon legends, mediocre, fera beaucoup plus par exemple
C’est pas un system seller metroid prime, jamais été.
Monster hunter wilds l’a prouvé, les chutes de ventes peuvent etre très brutales dans cette industrie. À Nintendo de faire de 2026 l’année où la switch 2 devient un achat indispensable pour les fans de Jv, cette année c’est beaucoup de crossgen et de jeux initialement prévus sur S1, je pense on encore rien vu du vrai potentiel