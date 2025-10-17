Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Switch 2] Vers des ventes record pour la première année
Nintendo Co. a demandé à ses fournisseurs de produire jusqu'à 25 millions d'unités de la Switch 2 d'ici fin mars 2026, préparant ainsi l'entreprise à des ventes record pour la première année d'une console qui a déjà atteint des sommets dans le secteur mondial du jeu vidéo.



L'entreprise japonaise demande à ses partenaires de fabrication d'augmenter leur production, comptant sur une demande soutenue pendant les fêtes de fin d'année et au début de la nouvelle année, selon des sources proches du dossier. Nintendo, qui a commencé l'assemblage de la Switch 2 vers la fin de l'année civile 2024, pourrait encore ajuster les chiffres de production définitifs lorsqu'elle aura une meilleure idée de la demande pendant la période critique des fêtes de fin d'année.

À l'heure actuelle, Nintendo devrait largement dépasser les estimations des analystes, qui tablaient sur des ventes de 17,6 millions d'appareils pour l'exercice fiscal se terminant en mars, sans parler de ses propres prévisions publiques bien plus basses, ont déclaré ces sources, qui ont requis l'anonymat pour ne pas évoquer de projets privés. On peut s'attendre à ce que Nintendo vende environ 20 millions d'unités de la Switch 2 au cours de cet exercice, selon les estimations d'expédition de ses partenaires d'assemblage, avec les consoles restantes en stock pour le prochain exercice.

Source : https://x.com/stealth40k
    posted the 10/17/2025 at 08:17 AM by link49
    comments (20)
    kidicarus posted the 10/17/2025 at 08:36 AM
    Ce n'est pas 15 million le prévisionnel ?

    Sinon Nintendo avait déjà annoncé augmenter la production afin d'éviter les droits de douane aux usa.
    Alors oui, elle va faire une bonne première année, mais la demande est je pense pour ce que j'ai noté au-dessus car une fois sur le territoire, ça ne rentre pas dedans il me semble.
    rogeraf posted the 10/17/2025 at 08:43 AM
    17,6 millions me parait bcp, mais je sais pas le Pokemon peut avoir l'effet d'une bombe sur les ventes, metroid aussi qui arrive, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau. Le Japon sera le marché important pour ces ventes.
    Moi je suis très content de cette switch 2 . 4 exclues sur 6 mois, c'est impec pour moi ! Et y en a qui disent qu'il n y a pas d' exclues. Y a de la boue sur leurs yeux ...

    - MK World
    - Donckey
    -Metroid 4
    - Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
    link49 posted the 10/17/2025 at 08:45 AM
    kidicarus Je vais chercher car j'avoues ne pas avoir retenu.

    En tout cas, s'ils atteignent les 1/5 des 100 millions en 1 an, ça serait juste monstrueux.
    newtechnix posted the 10/17/2025 at 08:50 AM
    ils comptent sur le fait qu'il n'y a rien à l'horizon en terme de concurrence ni hardware ni software.

    La vraie question est aussi de savoir combien ils ont vendus de Switch 1?
    narustorm posted the 10/17/2025 at 08:58 AM
    15 million serai déjà très très bien
    Ya que Une exclu switch 2 et un jeu crossgen
    qui ont un potentiel de vente le reste sa reste de la niche quand même, je trouve.
    rocan posted the 10/17/2025 at 09:07 AM
    Si ils ont demandé d'augmenter la production, connaissant leur position conservatrice, c'est qu'ils ont des signaux très encourageants liées aux ventes jusqu'ici.
    pharrell posted the 10/17/2025 at 09:12 AM
    Je me suis décidé à la prendre pour Noël ! Je sais pas encore avec quel jeu, peut être Metroid ou Cyberpunk que je n'ai encore jamais fait.

    Dans tous les cas ça sera pas Donkey Kong, j'ai essayé la démo et j'ai détesté. Ca m'a même filé la gerbe... Gros problèmes de caméra... En tous cas sur la séquence de la démo. Je préfère les Donkey Kong Country.
    yogfei posted the 10/17/2025 at 09:25 AM
    Un de mes potes au Japon a du l'acheter en Australie parce qu'il en avait marre d'attendre... Je pense que la demande Japonaise est dingue, en europe ca s'est bien calmé mais Noel arrive, aux USA pas bcp de chiffre j'ai l'impression curieux de savoir si elle est dispo
    ippoyabukiki posted the 10/17/2025 at 09:28 AM
    C'est totalement faux, elle baisse en Espagne. Nintendo est au bord de la faillite.
    cyr posted the 10/17/2025 at 09:55 AM
    ippoyabukiki c'est du second degré ?


    yogfei il devrait moins en livrer en Espagne pour les mettre au japon.


    pharrell tu veux pas attendre un peu plus longtemps ?
    Car la je comprend pas . Si le donkey te plaît pas, il reste que mario kart world d'exclu a la switch2....

    rocan peut être que c'est pour faire du stock.



    link49 la switch2 est a combien l'heure actuel?

    Car hormis le lancement.....

    2 millions pour le Japon. Peut etre autant pour l'Europe, et autant les usa.

    Donc peut-être 6 millions aujourd'hui. Mais sans communiquer de nintendo....ça teste de la spéculation.
    kikoo31 posted the 10/17/2025 at 10:04 AM
    cyr c'est du second degré ?
    ben ça se voit direct surtout que ippoyabukiki est un N sex
    pharrell posted the 10/17/2025 at 10:07 AM
    cyr : tu penses que je devrais attendre quels jeux ?

    J'ai jamais été trop Mario Kart...
    krusty79 posted the 10/17/2025 at 10:11 AM
    rogeraf Au risque de me répéter, Metroid 4 n'est pas une exclu, Il sort de base sur Switch comme pokemon Z-A
    rocan posted the 10/17/2025 at 10:30 AM
    cyr Possible.

    Selon VG Chartz (pas fiable mais à défaut d'avoir autre chose), elle serait à environ 8.20 millions.
    cyr posted the 10/17/2025 at 10:48 AM
    rocan ce site existe toujours ?

    pharrell je ne saurais te conseiller. J'ai pris la switch2 a cause de donkey bananza et mario kart world.

    Après j'ai d'autre jeux dans le viseur.

    Mais a l'heure actuel j'attends de voir se que Nintendo va annoncer lors du prochain direct.

    kikoo31 je sait. Mais pour un padawan de gamekyo, on aurais dit le contraire lol
    yogfei posted the 10/17/2025 at 10:52 AM
    rocan cyr 8.20 c'est le chiffre officiel du lancement il me semble
    drybowser posted the 10/17/2025 at 10:56 AM
    Je viens d acheter la mienne la semaine dernière du coup profitant de la promo, je pense pas qu elle baissera d avantage de prix avant un moment ... Mais c'est la première fois de toute ma vie que j'achète une console sans jeux avec ! Du coup elle va rester gentiment dans son carton en attendant soit une hypothétique mise a jour des xeno, soit une mega baisse de prix de Mario kart world, soit en attendant que Nintendo annonce et sorte des gros jeux exclu ...
    bisba posted the 10/17/2025 at 11:02 AM
    drybowser c est dommage d 'attendre , mais c est ton choix. Pas mal de jeux Switch son upgradé par le hardware..
    J'ai lancé The Witcher 3 , c est le jour et la nuit. C est moins baveu et beaucoup plus stable . Je le redécouvre actuellement . J'avoue c est pas non plus une maj de texture mais la Switch 2 fait du beau travail. Zelda Totk est bluffant ( j'ai la maj graph grâce à l Abo) excellent.
    yogfei posted the 10/17/2025 at 11:03 AM
    bisba Je confirme je joue a beaucoup de jeu switch 1 qui se sont refait une beauté
    wickette posted the 10/17/2025 at 11:18 AM
    Certains vous sur-estimez trop metroid prime.

    Il se vendra bien mais le Pokemon legends, mediocre, fera beaucoup plus par exemple

    C’est pas un system seller metroid prime, jamais été.

    Monster hunter wilds l’a prouvé, les chutes de ventes peuvent etre très brutales dans cette industrie. À Nintendo de faire de 2026 l’année où la switch 2 devient un achat indispensable pour les fans de Jv, cette année c’est beaucoup de crossgen et de jeux initialement prévus sur S1, je pense on encore rien vu du vrai potentiel
