Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Ghost of Yotei
9
Likers
name : Ghost of Yotei
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Sucker Punch
genre : action-aventure
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
472
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18519
visites since opening : 31026403
link49 > blog
[Question] Quelles notes va récolter Ghost of Yotei sur Ps5?
Ghost of Yotei sortira le 02 octobre prochain. L'embargo sur les tests prendra fin le 25 septembre. Quelle note pensez-vous qu'il obtiendra ?



Pour rappel, Ghost of Tsushima a actuellement une moyenne sur Metacritic de 83/100 et
Ghost of Tsushima : Director's Cut de 87/100.



Reste à savoir si cette suite fera mieux ou pas que son ainé.

Source : https://www.resetera.com/threads/ghost-of-yotei-review-score-predictions.1301805//
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/18/2025 at 07:07 PM by link49
    comments (13)
    kurosu posted the 09/18/2025 at 07:30 PM
    Vu les bad buzz lié en dehors du jeu, il fera au mieux comme le 1
    Je suis sur que SP a tout amélioré par rapport au 1. Mais au vu des trailers je trouve qu'avec la fille les coups sont plus molle je sais pas, à voir manette en main
    neetsen posted the 09/18/2025 at 08:06 PM
    Je ne doute pas du fait Sucker Punch nous sorte encore un jeu génial, MAIS...

    Peut être un hasard, mais entre le scénario et le système basé sur l'observation... On dirait un gros copié collé de AC Shadow
    kurosu posted the 09/18/2025 at 08:23 PM
    neetsen c'était déjà présent dans le 1
    keiku posted the 09/18/2025 at 08:37 PM
    etant tombé pile poile avec lost soul aside...

    je dirais entre 7 et 8/10 presse française et un métacritique entre 73 et 78 (toujours presse) avec je sens venir comme défaut principal, le ghost of tsushima 1.5 qui ne change pas grand chose a sa structure , par contre les ventes elles vont se faire ressentir a la baisse et pas qu'un peu
    altendorf posted the 09/18/2025 at 08:39 PM
    osef, on est pas sur twitter
    playshtayshen posted the 09/18/2025 at 08:42 PM
    100 sur 100 bien entendu
    k13a posted the 09/18/2025 at 08:49 PM
    Déjà précommandé et je ne vais pas me fier au note, j'ai adoré le premier et celui-ci sera mien. C'est de loin pour moi leur meilleur license bien que j'ai apprécié grandement les Infamous.
    midomashakil posted the 09/18/2025 at 08:56 PM
    17/20
    metroidvania posted the 09/18/2025 at 09:46 PM
    Osef bon dieu. A quoi ca sert ce genre de question ?
    keiku posted the 09/19/2025 at 03:56 AM
    metroidvania a avoir le ressentit des gens sur le jeu ?
    yukilin posted the 09/19/2025 at 05:02 AM
    Je pense comme le premier. A mon avis, il ne vaut pas plus.
    link49 posted the 09/19/2025 at 05:49 AM
    Je pense qu'il fera moins que le premier, genre 80/100.
    osiris67 posted the 09/19/2025 at 06:08 AM
    La note d'osef/20
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo