Ghost of Yotei sortira le 02 octobre prochain. L'embargo sur les tests prendra fin le 25 septembre. Quelle note pensez-vous qu'il obtiendra ?
Pour rappel, Ghost of Tsushima a actuellement une moyenne sur Metacritic de 83/100 et
Ghost of Tsushima : Director's Cut de 87/100.
Reste à savoir si cette suite fera mieux ou pas que son ainé.
Source : https://www.resetera.com/threads/ghost-of-yotei-review-score-predictions.1301805//
tags :
posted the 09/18/2025 at 07:07 PM by link49
Je suis sur que SP a tout amélioré par rapport au 1. Mais au vu des trailers je trouve qu'avec la fille les coups sont plus molle je sais pas, à voir manette en main
Peut être un hasard, mais entre le scénario et le système basé sur l'observation... On dirait un gros copié collé de AC Shadow
je dirais entre 7 et 8/10 presse française et un métacritique entre 73 et 78 (toujours presse) avec je sens venir comme défaut principal, le ghost of tsushima 1.5 qui ne change pas grand chose a sa structure , par contre les ventes elles vont se faire ressentir a la baisse et pas qu'un peu