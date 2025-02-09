Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Dragon Quest I & II HD-2D Remake
1
Dragon Quest I & II HD-2D Remake
Switch
Square Enix
Square Enix
RPG
PC - Xbox Series X Switch -
link49
472
Likes
Likers
link49
link49 > blog
[News] DQ I&II HD-2D : Square-Enix sera dans les temps!
Le remake HD-2D de Dragon Quest I et II est officiellement passé en version Gold et sa sortie est prévue pour octobre, ne bougera plus.



"Attendez-vous à des cinématiques entièrement doublées, à une nouvelle dynamique de groupe et à une expérience émotionnelle plus riche."



Enfin, il n'y aura aucune mise à niveau ni sauvegarde partagée entre Switch et Switch 2.

Source : https://x.com/DragonQuest/
    posted the 09/02/2025 at 10:35 AM by link49
    comments (11)
    micheljackson posted the 09/02/2025 at 10:53 AM
    Non mais, encore heureux !
    Ce foutage de gueule alors qu'ils auraient même pu sortir toute la trilogie l'année dernière

    Et le XII il est où ?
    fan2jeux posted the 09/02/2025 at 11:12 AM
    En tout point, la version switch 1 est plus interessante que la switch 2
    manon75 posted the 09/02/2025 at 11:23 AM
    fan2jeux pourquoi en tout point ?
    narustorm posted the 09/02/2025 at 12:06 PM
    Sa sera sur switch 1 enfin cartouche switch 1 sur switch 2
    ratchet posted the 09/02/2025 at 12:08 PM
    Sur PS5 of course.
    sonilka posted the 09/02/2025 at 12:10 PM
    manon75 moins chère et sur cartouche.
    keiku posted the 09/02/2025 at 12:22 PM
    mais le soucis comme toujours chez square, une remaster d'un jeu nes a plus de 10 euro (20 euro donc vu que 2 jeux )
    suikoden posted the 09/02/2025 at 12:42 PM
    Il sont chiant a pas faire de maj meme payante quanf ils font une version Switch et une Switch 2...

    D'ailleurs ils avaient pas dis le contraire au debut ??
    cyr posted the 09/02/2025 at 12:55 PM
    suikoden pourquoi? Si tu veux la version switch2, tu achète la version switch2.

    C'est pourtant clair et limpide. Surtout que dans quelque temps, il y aura plus de version switch
    fan2jeux posted the 09/02/2025 at 01:38 PM
    manon75
    Moins chere, cartouche et pas plus de différence que ça voir peut être aucune
    onsentapedequijesuis posted the 09/02/2025 at 02:39 PM
    Ca fait 35 ans qu'il est gold.
