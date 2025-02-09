Le remake HD-2D de Dragon Quest I et II est officiellement passé en version Gold et sa sortie est prévue pour octobre, ne bougera plus.
"Attendez-vous à des cinématiques entièrement doublées, à une nouvelle dynamique de groupe et à une expérience émotionnelle plus riche."
Enfin, il n'y aura aucune mise à niveau ni sauvegarde partagée entre Switch et Switch 2.
Source : https://x.com/DragonQuest/
posted the 09/02/2025 at 10:35 AM by link49
Ce foutage de gueule alors qu'ils auraient même pu sortir toute la trilogie l'année dernière
Et le XII il est où ?
D'ailleurs ils avaient pas dis le contraire au debut ??
C'est pourtant clair et limpide. Surtout que dans quelque temps, il y aura plus de version switch
Moins chere, cartouche et pas plus de différence que ça voir peut être aucune