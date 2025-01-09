Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Ys X : Proud Nordics
0
Likers
name : Ys X : Proud Nordics
platform : Switch 2
editor : Falcom
developer : Falcom
genre : action-RPG
other versions : PC - PlayStation 4 - Playstation 5 Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
472
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18475
visites since opening : 30853888
link49 > blog
[PAX 2025] Falcom/NIS ont fait un excellent portage sur Switch 2
Ys X Proud Nordics est un excellent portage sur Switch 2.



Pour rappel, la version Switch 2 sortira chez nous le 28 février 2026.



C'est donc un bon indicateur de ce que Falcom peut faire sur Switch 2 à l'avenir.

Source : https://x.com/Stealth40k/status/1962548500240949572
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/01/2025 at 07:46 PM by link49
    comments (15)
    micheljackson posted the 09/01/2025 at 07:58 PM
    Génial un portage, ça ça donne envie d'acheter une Switch 2
    chreasy97 posted the 09/01/2025 at 08:00 PM
    Aucun intérêt, j'ai déjà terminé le jeu de base.

    Pourquoi payer de nouveau pour quelques ajouts qui ne changent pas globalement la trame de l'histoire...

    Je sais à l'avance que ceux qui l'on déjà terminé et qui vont racheter cette version regretteront amèrement l'achat une fois fini de nouveau...
    commandermargulis posted the 09/01/2025 at 08:04 PM
    Purée mais tu vas nous faire un article sur chaque jeu porté??
    Les 7 prochaines années vont être longues...
    losz posted the 09/01/2025 at 08:05 PM
    Bah tu m'étonne que le portage est propre, c'est un jeu ps2/ps3 le truc
    cyr posted the 09/01/2025 at 08:06 PM
    chreasy97 tu crois sincèrement que les gens rachète des jeux sans arrêt ??
    micheljackson posted the 09/01/2025 at 08:17 PM
    cyr
    Il y a des gens qui n'achètent pas des jeux mais des boites de jeu.
    olex posted the 09/01/2025 at 09:38 PM
    Heureusement, mais c'était pas gagné non plus, car NIS s'occupait jusqu'à Daybreak 1 des portages Switch/PS5 hors Japon, par deux sous-traitants (notamment Engine Software), et c'était souvent rempli de bugs Day One.
    jackfrost posted the 09/01/2025 at 09:47 PM
    Carte clé = Flemme

    Je n'achète pas une version physique pour avoir du demat. Ça sera en grosse promo en physique sur ps5 pour saluer le geste
    akinen posted the 09/01/2025 at 10:06 PM
    Ravis perso. J’attendais une version Switch 2 dès son annonce, avant même le reveal de la console.
    mrnuage posted the 09/01/2025 at 11:30 PM
    Défi pour Link49, ne pas faire un article en rapport sur la switch 2 pendant un jour.
    burningcrimson posted the 09/02/2025 at 12:31 AM
    Déjà fait sur ps5.
    innelan posted the 09/02/2025 at 04:27 AM
    Bon jeu mais sur une fucking game key card donc je passe encore. Nintendo faites quelques chose !
    cyr posted the 09/02/2025 at 05:04 AM
    innelan mais que veux tu qu'il fasse? La carte de 64 go est chère. Donc si ton jeux pèse moins de 50 go, ça n'a pas de sens économique.

    Surtout que le jeux coûterais 10 ou 20 balle de plus....a l'image de Mario kart world.
    dono56 posted the 09/02/2025 at 06:38 AM
    Une GKC non merci.
    jacquescechirac posted the 09/02/2025 at 06:53 AM
    cyr Il parlait de Nintendo, pas de toi
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo