Ys X Proud Nordics est un excellent portage sur Switch 2.
Pour rappel, la version Switch 2 sortira chez nous le 28 février 2026.
C'est donc un bon indicateur de ce que Falcom peut faire sur Switch 2 à l'avenir.
Source : https://x.com/Stealth40k/status/1962548500240949572
posted the 09/01/2025 at 07:46 PM by link49
Pourquoi payer de nouveau pour quelques ajouts qui ne changent pas globalement la trame de l'histoire...
Je sais à l'avance que ceux qui l'on déjà terminé et qui vont racheter cette version regretteront amèrement l'achat une fois fini de nouveau...
Les 7 prochaines années vont être longues...
Il y a des gens qui n'achètent pas des jeux mais des boites de jeu.
Je n'achète pas une version physique pour avoir du demat. Ça sera en grosse promo en physique sur ps5 pour saluer le geste
Surtout que le jeux coûterais 10 ou 20 balle de plus....a l'image de Mario kart world.