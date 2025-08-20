profile
Les Maîtres de l'Univers: Un Beat Them Up annoncé sur consoles et PC
C'est la mode des vieilles series qui font leur comeback en Beath Them Up 2D.

La license Les Maîtres de l'Univers reviendra sous la forme d'un Beath Them Up developpé par Bitmap Studio (Terminator 2D) pour PS5, Switch, Xbox et PC. LRG editera la version physique.







    posted the 08/20/2025 at 10:07 AM by guiguif
    comments (18)
    adamjensen posted the 08/20/2025 at 10:18 AM
    Joli.
    gasmok2 posted the 08/20/2025 at 10:24 AM
    Joli avec un gros côté Golden Axe
    Mais par contre toujours LRG pour le physique ça commence à gonfler....
    negan posted the 08/20/2025 at 10:38 AM
    Day One
    solarr posted the 08/20/2025 at 10:41 AM
    Day One, même si le combo de la nana ressemble à celui de Streets Of Rage.
    Je me rappelle qu'au collège, toutes les filles maigres on les appelait Skeletor.
    newtechnix posted the 08/20/2025 at 10:43 AM
    Wow, c'est Golden Axe skinné ( pour ceux qui connaissent golden Axe )

    On reconnait les pauses au pixel près, ils se sont pas foulé
    fdestroyer posted the 08/20/2025 at 11:10 AM
    Excellent ! On est gâté ces dernières années avec les beat em up la
    byakuyatybw posted the 08/20/2025 at 11:12 AM
    Perso ce sera un gros day One en physique ... Trop nostalgique de cette époque ou les animes pour garçons étaient cools et pas les animes en 3D abrutissants qu'on trouve sur les chaines tous les matins....

    Perso niveau figurines je kiffais les transformers ( mais bon la licence est régulièrement exploitée) mais aussi gobots, rocklords et les visionaries avec leurs animaux totems, armures et bannières holographiques
    byakuyatybw posted the 08/20/2025 at 11:16 AM
    J'y pense d'un coup mais sérieux meme un jeu Saint Seiya de cet acabit ça passerait crème et , en plus, ils auraient matière à un sortir plusieurs volets ou DLCs pour adapter les différents arcs du manga/ anime.
    lazer posted the 08/20/2025 at 11:17 AM
    etant un fan je vais le prendre day putain de one
    onsentapedequijesuis posted the 08/20/2025 at 11:25 AM
    Connaît pas la licence mais je prendrais surement, ça a l'air top
    onsentapedequijesuis posted the 08/20/2025 at 11:28 AM
    byakuyatybw C'est vrai que les beat'em all c'est un genre facile pour les jeux à licence, c'est pas encore suffisement exploité.

    C'est pas long à développer, beaucoup de réutilisation (assets, ennemis, animations), facilement rejouable, coût de developpement réduit. Et le joueur aussi est content d'avoir un jeu pas cher jouable en coop local.
    yukilin posted the 08/20/2025 at 11:39 AM
    Sympa, mais je suis méfiant sur le contenu, les précédents jeux du même développeur etaient très limités.
    lautrek posted the 08/20/2025 at 12:02 PM
    Mouais, faire un bon Beat them all c'est pas aussi simple que mettre un skin et des décors sympas qui titillent la nostalgie.

    C'est avant tout un gameplay addictif, abordable mais technique (le fameux facile à jouer, difficile à maîtriser), j'ai une centaine d'heures de jeu sur street of rage 4 et fight'n rage, et je continue d'y jouer avec plaisir là où tortue ninja ne m'a tenu que quelques run...
    cail2 posted the 08/20/2025 at 12:21 PM
    Hypé mais dommage si c'est que LRG en physique je passe.
    micheljackson posted the 08/20/2025 at 12:22 PM
    "Par le pouvoir du crâne ancestral!"
    magneto860 posted the 08/20/2025 at 12:28 PM
    Oh, un jeu Atari !
    solarr posted the 08/20/2025 at 12:47 PM
    micheljackson à mon âge, dis comme ça et par toi, ça fait encore plus flipper !
    darksly posted the 08/20/2025 at 01:21 PM
    « Je détiens la force toute puissaaaante ! »

    Day one sur steam perso, pour la version physique ça va dépendre du tarif

    lautrek pour le coup ça semble plus proche de tmnt ou du premier golden axe
