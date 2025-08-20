C'est la mode des vieilles series qui font leur comeback en Beath Them Up 2D.
La license Les Maîtres de l'Univers reviendra sous la forme d'un Beath Them Up developpé par Bitmap Studio (Terminator 2D) pour PS5, Switch, Xbox et PC. LRG editera la version physique.
tags :
posted the 08/20/2025 at 10:07 AM by guiguif
Mais par contre toujours LRG pour le physique ça commence à gonfler....
Je me rappelle qu'au collège, toutes les filles maigres on les appelait Skeletor.
On reconnait les pauses au pixel près, ils se sont pas foulé
Perso niveau figurines je kiffais les transformers ( mais bon la licence est régulièrement exploitée) mais aussi gobots, rocklords et les visionaries avec leurs animaux totems, armures et bannières holographiques
C'est pas long à développer, beaucoup de réutilisation (assets, ennemis, animations), facilement rejouable, coût de developpement réduit. Et le joueur aussi est content d'avoir un jeu pas cher jouable en coop local.
C'est avant tout un gameplay addictif, abordable mais technique (le fameux facile à jouer, difficile à maîtriser), j'ai une centaine d'heures de jeu sur street of rage 4 et fight'n rage, et je continue d'y jouer avec plaisir là où tortue ninja ne m'a tenu que quelques run...
Day one sur steam perso, pour la version physique ça va dépendre du tarif
lautrek pour le coup ça semble plus proche de tmnt ou du premier golden axe