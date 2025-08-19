Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Top UK] Mario Kart World déloge déjà Mafia : The Old Country
Le dernier classement des ventes au Royaume-Uni pour la semaine se terminant le 16 août 2025 est désormais disponible. Mario Kart World était deuxième la semaine dernière, mais retrouve la première place encore une fois. Donkey Kong Bananza a également légèrement progressé, passant de la 4e à la 3e place.



Petit bonus, voici le dernier classement des ventes en France :



Mario Kart World est toujours premier chez nous, alors que Mario Kart 8 Deluxe continue encore de se vendre.

Source : https://nintendoeverything.com/uk-software-sales-chart-for-the-week-ending-august-16-2025-mario-kart-world-back-at-1//
    kevinmccallisterrr
    posted the 08/19/2025 at 06:42 AM by link49
    comments (4)
    ducknsexe posted the 08/19/2025 at 09:42 AM
    En meme temps Mafia c'est pas vraiment un jeu tout public. Il se place bien dans le top UK mais il va vite dégringoler.
    masharu posted the 08/19/2025 at 09:51 AM
    ducknsexe Call of Duty non plus.
    ducknsexe posted the 08/19/2025 at 10:01 AM
    masharu ouais enfin Call of Duty: Black Ops 6 jouie d une belle réputation, il a largement dominé les ventes physiques au Royaume-Uni lors de sa sortie jusqu'a la fin de l’année 2024. Et debut 2025.
    masharu posted the 08/19/2025 at 10:11 AM
    ducknsexe Le "tout public" n'est donc pas le bon terme pour expliquer la sortie de Mafia.
