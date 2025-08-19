Le dernier classement des ventes au Royaume-Uni pour la semaine se terminant le 16 août 2025 est désormais disponible. Mario Kart World était deuxième la semaine dernière, mais retrouve la première place encore une fois. Donkey Kong Bananza a également légèrement progressé, passant de la 4e à la 3e place.
Petit bonus, voici le dernier classement des ventes en France :
Mario Kart World est toujours premier chez nous, alors que Mario Kart 8 Deluxe continue encore de se vendre.
Source : https://nintendoeverything.com/uk-software-sales-chart-for-the-week-ending-august-16-2025-mario-kart-world-back-at-1//
