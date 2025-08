Célébrer l'obtention du statut Gold d'un jeu est assez courant, mais pour Lost Soul Aside d'Ultizero, c'est un événement mémorable. Après un développement lancé en 2014 sur PS4 et de nombreux retards au fil des ans, le RPG d'action est enfin devenu Gold.Repéré par Okami13_ sur Twitter via WeChat, le développeur a confirmé la date de sortie et la fin du développement de tout le contenu. Ultizero travaille actuellement sur les « optimisations finales » afin d'offrir « l'expérience de jeu la plus fluide possible ».Lost Soul Aside sortira le 29 août sur PS5 et PC. Il permettra d'incarner Kazer, membre du groupe de résistance GLIMMER, et ses plans pour perturber l'Empire. Cependant, les plans changent brusquement lorsque le Voidrax envahit le jeu et que sa sœur, Louisa, est enlevée. Il se lance alors dans une quête pour la récupérer.Inspiré par Devil May Cry, Bayonetta et Ninja Gaiden (sans oublier Final Fantasy 15, lorsqu'il s'appelait encore Final Fantasy Versus 13), Lost Soul Aside se concentre sur un jeu d'action hack'n'slash rythmé. Kazer peut utiliser quatre armes différentes, chacune dotée de capacités uniques, pour vaincre ses ennemis.Source : https://gamingbolt.com/lost-soul-aside-has-gone-gold/