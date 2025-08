Il y a peu, Nintendo a déjà ouvert une petite enquête et recueilli des retours il y a quelques semaines, concernant les jeux physiques et numériques, notamment sur l'acceptation des cartes de jeu. Attention, spoiler : elles ne sont pas très bien accueillies. Aujourd'hui, Nintendo a clôturé l'enquête. Vous ne pouvez donc plus nous faire part de vos impressions sur les jeux physiques et numériques. Pour l'instant.Nintendo fera-t-il marche arrière avec les Game-Key Cards suite aux résultats de ce sondage?Possible, surtout qu'il semblerait que le fabricant Macronix produisent de nouvelles cartouches avec une plus grande capacité. Parfait pour laisser tomber le format Game-Key Cards, n'est-ce pas?Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/08/nintendo-sends-out-second-game-key-card-and-physical-game-survey/