Octopath Traveler 0 a été annoncé lors du dernier Nintendo Direct. Le jeu est disponible dès maintenant en précommande physique sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Les précommandes numériques suivront ultérieurement.De plus, une édition numérique deluxe et une édition collector physique seront disponibles en précommande sur la boutique en ligne de Square Enix.Cette dernière édition sera disponible exclusivement sur le Square Enix Store.Quelle édition allez-vous prendre?Source : https://www.gonintendo.com/contents/51298-octopath-traveler-0-announced-coming-to-switch-and-switch-2-dec-4th-2025/

posted the 08/04/2025 at 07:28 AM by link49