Grâce à la destruction de Donkey Kong Bananza, le jeu permettra aux joueurs de sauter des lieux et des parties de l'histoire.Cette nouvelle nous vient du co-réalisateur Kazuya Takahashi. Dans une interview diffusée aujourd'hui, il a expliqué comment l'exclusivité Nintendo Switch 2 offre une « liberté de progression ». Si les jeux bloquent souvent les sauts de séquence, c'est autorisé dans Donkey Kong Bananza.Takahashi a déclaré lors de l'interview :« Ce jeu offre une grande liberté de progression. Par exemple, vous pouvez sauter des lieux ou des parties de l'histoire sans subir de conséquences. Lorsque le jeu progresse d'une manière que nous n'avions pas prévue, nous appelons cela un « saut de séquence » dans la terminologie du développement. En général, dans le développement de jeux vidéo, des restrictions sont mises en place pour empêcher cela, mais comme ce jeu est entièrement axé sur la destruction, nous voulions que les joueurs puissent jouer librement. À vrai dire, les restrictions simplifient grandement la tâche des développeurs. (Rires) Mais n'hésitez pas à les expérimenter.»Source : https://nintendoeverything.com/donkey-kong-bananza-sequence-break/

posted the 07/15/2025 at 06:21 PM by link49