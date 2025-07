Solarr the PC Master

Au passage, la grande pétition https://www.stopkillinggames.com/ The Mask of the COnVIDes. Dixit le CGU, "on vide les cons de leurs achats" c'est de l'acharnement contre leur liberté. Et après, on s'étonne. PS et les autres, tous pareils grâce en partie à cette moëlle dorsale merveilleuse qu'est la flemme (de lire le CGU je comprends, de se déplacer, moins).J'irai même plus loin : si de concert avec les gouvernements, on nous dicte un jour ce qui est bon pour nous de jouer ou pas ?" vous voyez l'affaire" ? comme dirait Noussiérê OMOTUNDE.Comment dire, laissons parler.Un utilisateur de PlayStation dénonce une suspension permanente alors qu'il n'a aucun antécédent de modération, ce qui suscite l'indignation sur RedditUn utilisateur PSN affirme avoir été banni définitivement malgré un casier vierge, ce qui ravive l'indignation concernant les suspensions soudaines de comptes et le peu de recours dont disposent réellement les joueurs.Un utilisateur de PSN affirme que son compte a été suspendu définitivement sans avertissement, en partageant une capture d'écran qui semble ne montrer aucune action de modération au cours des six derniers mois. Partagé par l'utilisateur de Reddit u/Buff_Baby_22 dans le subreddit r/playstation, le message a rapidement attiré l'attention et déclenché une discussion plus large sur les protocoles de suspension de Sony et la transparence de son service clientèle.La capture d'écran, censée provenir du portail d'assistance officiel de Sony, montre un statut "Suspension permanente" accompagné d'une note indiquant "Actions à votre encontre au cours des 6 derniers mois" : 0." Selon l'utilisateur, l'interdiction a été prononcée sans avertissement ni explication. Les tentatives de contact avec l'assistance clientèle ont donné lieu à des réponses peu claires ou à des déconnexions soudaines. Dans un cas, un agent de l'assistance aurait refusé de vous aider, invoquant des "raisons de sécurité"L'article a reçu des milliers de votes positifs et des centaines de commentaires, et de nombreux utilisateurs ont fait part d'expériences similaires. Certains ont évoqué des interdictions soudaines après des rétrofacturations ou des comptes compromis, tandis que d'autres ont suggéré que le simple fait de se connecter à partir d'un nouvel endroit pouvait suffire à déclencher les systèmes de suspension automatisés de Sony.Dans l'Union européenne, certains utilisateurs ont recommandé de déposer des demandes d'accès au sujet (SAR) en vertu du GDPR, une approche qui aurait permis d'annuler des interdictions dans certains cas. Par ailleurs, des joueurs basés aux États-Unis ont indiqué que le Better Business Bureau (BBB) était un moyen potentiel d'escalade et de déclenchement d'un examen manuel.L'affaire a attiré une nouvelle fois l'attention sur le peu de contrôle que les utilisateurs ont sur leurs achats numériques et sur la nature opaque de la modération de la plateforme. Plusieurs utilisateurs ont exprimé leur frustration d'avoir perdu l'accès à des jeux achetés, à des sauvegardes dans le nuage et à des abonnements, souvent sans explication claire ni moyen de faire appel de la décision.Ce n'est pas la première fois que des utilisateurs du PSN affirment avoir été soudainement bannis de façon permanente sans avoir commis d'infractions au préalable. Récemment, de nombreux fils de discussion Reddit ont fait surface, alléguant des schémas similaires, des interdictions soudaines sans avertissement, l'absence de notifications par courriel et des réponses limitées de l'assistance.Dans un message datant de décembre 2023, l'utilisateur Reddit u/igneeous a déclaré que son compte PSN avait été suspendu de façon permanente sans préavis ni explication. L'interdiction a été discrètement levée quelques jours plus tard, mais aucun détail n'a été fourni. Un autre utilisateur, u/thotnothot, a fait part d'une expérience similaire en mai 2023, signalant une suspension sans rétrofacturation ni notification par courrier électronique. Les tentatives pour obtenir des éclaircissements de la part du service d'assistance n'ont apparemment abouti à rien.À l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune réponse de Sony n'a été mentionnée par la personne qui a partagé le message. Les utilisateurs touchés par des interdictions similaires invitent les autres à passer par les canaux d'assistance officiels, plutôt que de s'en remettre à des réponses automatisées par chat qui n'aboutissent à rien.