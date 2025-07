Les ventes totales du RPG FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time ont dépassé 1,2 million d'unités, ont annoncé l'éditeur LEVEL-5 et le développeur LEVEL-5 Osaka. Par ailleurs, LEVEL-5 a annoncé la sortie d'une édition physique de la version Switch 2 le 7 août au Japon. Il s'agira d'une « Édition Nintendo Switch 2 », similaire à des jeux comme Rune Factory: Guardians of Azuma. Des éditions physiques sont actuellement disponibles sur PlayStation 5 et Switch.FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time est sorti sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch et PC via Steam le 21 mai dans le monde entier, suivi par la Switch 2 le 5 juin. Il s'est écoulé à 500 000 exemplaires dans les deux premiers jours suivant sa sortie, à 800 000 exemplaires en 10 jours et à un million d'exemplaires le 12 juin.Un « Mode Photo » devrait être implémenté via une mise à jour courant juillet. Les joueurs pourront prendre des photos grâce à des fonctionnalités telles que les réglages de pose, l'affichage ou le masquage des amis et des angles de caméra ajustables selon les préférences de chacun.Un concours photo est également prévu, dont les détails seront annoncés prochainement.Source : https://nintendoeverything.com/fantasy-life-i-nintendo-switch-2-physical-edition-photo-mode/