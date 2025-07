Donkey Kong Bananza est le prochain grand jeu à venir sur Nintendo Switch 2, et il sortira le 17 juillet 2025. En prévision de sa sortie, le magazine Famitsu présente la prochaine aventure de DK avec une couverture exceptionnelle.Comme vous pouvez le voir ci-dessus, Donkey Kong et Pauline sont à l'honneur sur la dernière couverture de Famitsu. Si d'autres jeux sont mentionnés sur la couverture, une œuvre d'art promouvant Donkey Kong Bananza captera facilement l'attention des lecteurs.Ce numéro de Famitsu ne semble pas contenir de critique de Donkey Kong Bananza, mais il comprendra un article détaillant l'histoire du jeu, notamment les nombreux personnages que vous pourrez y retrouver. Il sera intéressant de voir si de nouvelles informations seront dévoilées à l'approche de la sortie !Source : https://www.gonintendo.com/contents/50489-famitsu-s-latest-cover-features-donkey-kong-and-pauline-front-and-center/

posted the 07/07/2025 at 07:11 PM by link49