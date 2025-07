Suite aux licenciements dans plusieurs studios Xbox et à l'annulation de projets en développement depuis longtemps, des rumeurs ont circulé concernant des problèmes autour d'OD, le studio de Kojima Productions. Le projet est bel et bien en activité, et est toujours en développement chez Xbox Game Studios, mais il chercherait apparemment un nouvel éditeur suite aux licenciements de Microsoft.Selon Jez Corden de Windows Central, ce n'est pas le cas actuellement. « Actuellement » est le mot clé depuis l'annulation d'Everwild, malgré les propos de Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, qui a promis de laisser « à ces équipes le temps de faire leur travail ». Rare serait également sur le point de subir une restructuration plus large, ce qui pourrait entraîner des licenciements.Édité par Xbox Game Studios, OD est un jeu d'horreur développé sur Unreal Engine 5, qui exploite la technologie de cloud gaming du premier (l'acteur et réalisateur Jordan Peele ayant participé à l'écriture du scénario). L'année dernière, Kojima avait déclaré que c'était un jeu « à nul autre pareil », tout en admettant qu'il représentait « un nouveau défi pour lui ».Le développement a rencontré des difficultés en raison des grèves SAG-AFTRA, qui ont entraîné la suspension des numérisations et des tournages. La grève a été suspendue le mois dernier après que le syndicat a conclu un accord de principe avec plusieurs sociétés de jeux vidéo, ce qui signifie que le travail sur OD devrait déjà avoir repris.Source : https://gamingbolt.com/kojima-productions-od-remains-in-development-with-xbox-game-studios-rumor/