La Nintendo Switch 2, tout comme sa grande sœur, est un phénomène mondial. Nous avons donc pu découvrir quelques nouvelles publicités françaises pour la console et quelques jeux phares, grâce au YouTubeur Nintendo Master.Vous pouvez consulter la compilation complète de toutes les publicités de Nintendo Master ci-dessus :La première série de publicités concerne le prochain Donkey Kong Bananza, qui semble être une version française des spots télévisés japonais déjà diffusés.La deuxième publicité met en scène un groupe d'amis utilisant GameChat dans Mario Kart World, et tous les ravages qui en découlent. La dernière publicité se concentre sur RAIDOU remastered: The Mystery of the Soulless Army, bien qu'il s'agisse de la plus courte et qu'elle ne propose pas grand-chose de nouveau.Source : https://www.gonintendo.com/contents/50335-new-switch-2-french-tv-ads-released-highlights-donkey-kong-bananza-mario-kart-world/