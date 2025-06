Mon fils voulais une switch 2 , je lui est expliqué que c était de la merde mais il n'a rien voulu entendre.



Donc en bon papa j' ai craqué et je lui est acheté la Switch 1.5 ( ça l enerve quand je l' appelé comme ça )



Résultats des courses console HS après même pas 1 mois d utilisation donc hier je jette un coup d' oeil sur youtube pour voire les différents problème et la quel fut mon étonnement de voire des 10 ene de problème différents (drift,écran figé , manette pas reconnu , problème de charge ,ect ect ), je pense quand 35 ans de JV j ai jamais vu ça .

Toujours acheté mes console days one depuis mes aventures qui on démarré sur Atari et jamais de soucis .

Petit lien pour rigoler ou pleurer https://youtu.be/wnwKNIRQ5O0?si=LiAVfTYtBnMZ_uXj