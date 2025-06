MAIS IL EST INCROYABLE CE JEU ca va être encore mieux qu'un nouveau MARIO OMG !Et vive bébé Pauline !Preshot des commentaires : "Ouais mais ça aurait pu sortir sur Nintendo Switch avec les deformations en temp réel du terrain comme dans No Man's Sky"La direction artistique, les musiques, les mécaniques de Gameplay, le retour de Rambi, l'ambiance DK Country, les musiques de Pauline, c'est un futur chef-d'œuvre et je sais les reconnaitre !Le jeu vidéo est un art, et Nintendo nous le démontre encore une fois !(Après j'avoue Donkey Kong Autruche il est moche).Nintendo sait que la multiplication des exclues Nintendo Switch 2, plutot que du multiplateforme, finira par faire switcher la base d'utilisateurs de Nintendo Switch sur la Switch 2. Une approche old school du marché, qui a quand même ses avantages ^^ !