Death Stranding 2: On the Beach sortira le 26 juin prochain. Le jeu sort donc la semaine prochaine et les testeurs y jouent déjà. Quelle note pensez-vous qu'il obtiendra ?Pour rappel, le premier a actuellement une moyenne sur Metacritic de 82/100.Reste à savoir si cette suite fera mieux ou pas que son ainé. Verdict la semaine prochaine.Personnellement je l'ai réservé, car même si j'ai pas accroché au premier, je lui laisse sa chance.Source : https://www.resetera.com/threads/death-stranding-2-on-the-beach-review-score-prediction-thread.1220136/

posted the 06/18/2025 at 07:50 AM by link49