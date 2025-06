Bravely Default est un RPG développé par Square-Enix sorti sur 3DS le 11 octobre 2012.Le jeu est sorti en format carte clef, ou Game-Key Card. Et à un prix somme toute assez raisonnable. 9 sites l'ont testé :Press Start Australia, Digitally Downloaded et CGMagazine lui ont attribué la note de 90/100. Areajugones et NintendoWorldReport s'accordent sur un 85/100. Eurogamer Germany, Multiplayer.it et Hobby Consolas lui mettent 80/100. Selon eux, ce remaster est la meilleure façon de découvrir l'un des meilleurs JRPG modernes.Pour le moment, sa moyenne Metacritic est donc de 85/100.Pas trop mal pour un titre auxquels les joueurs lui ont reproché sa boucle infinie vers la fin du jeu.Source : https://www.metacritic.com/game/bravely-default-flying-fairy-hd-remaster/