Jeux Vidéo

Quand Sony a lancé la PS5, Astro’s Playroom était livré avec la console. Un petit bijou, A la fois tutoriel interactif et lettre d’amour A l’histoire PlayStation, conçu pour démontrer les capacités de la machine et de la manette DualSense. Et Sony n’en était Astro’s Playroom pas A son coup d’essai : The Playroom sur PS4, The Playroom VR sur PSVR… offrir une démo technique, c’est un peu leur tradition. Avec Welcome Tour, Nintendo propose l’équivalent pour la Switch 2. Même principe : un jeu qui vous fait découvrir les fonctionnalités de la console, les retours haptiques, les capteurs, les nouveaux boutons. A un détail près : cette fois, la "démo" est vendue séparément, ils sont malins chez Nintendo.Ce n’est pas qu’un simple jeu first party de lancement. C’est une promenade interactive au cœur de l’écosystème Switch 2, avec 12 zones colorées et accessibles dès l’achat. Sauf que pour réellement terminer le jeu A 100 %, il faudra aller plus loin... et surtout, payer plus loin. Plusieurs mini-jeux, médailles et défis sont en effet conçus pour tirer parti d’accessoires vendus séparément : caméra, pad pro avec les boutons GL/GR… Vous pouvez voir ça comme un contenu additionnel. Et c’est là qu’on retrouve le lien avec la philosophie Astro. Sony a continué d’alimenter Astro’s Playroom longtemps et continu à alimenter Astro Bot (le jeu complet et payant celui-ci aussi) du contenu gratuit, dans une logique de suivi post-lancement. Nintendo, lui, propose aussi une forme de suivi, mais "physique" ! Ici, ce sont les accessoires qui débloquent de nouvelles interactions. En somme, Welcome Tour ne s’arrête pas à la sortie du jeu. Il grandit… avec votre panier d’achat.Alors, au final, est-ce que Welcome Tour mérite vraiment son surnom d’"Astro Killer" ? A vous de le dire !