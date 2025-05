Des versions remasterisées des jeux Megadrive Ecco the Dolphin et Ecco: The Tides of Time sont en cours de développement par le créateur de la série, Ed Annunziata, comme il l'a annoncé lors d'une interview sur Xbox Wire. Une fois ces versions terminées, Ed Annunziata se lancera dans le développement d'un troisième jeu de la série (le monsieur semble volontairement oublier Ecco Jr et Ecco the Dolphin: Defender of the Future sur Dreamcast/PS2)."Avec toute l'équipe d'origine, nous allons remasteriser les jeux originaux Ecco the Dolphin et Ecco: The Tides of Time", a déclaré Ed Annunziata. "Nous créerons ensuite un troisième jeu avec une jouabilité contemporaine et des graphismes optimisés. Restez connectés sur eccothedolphin.com."Le site web propose un compte à rebours se terminant le 25 avril 2026.