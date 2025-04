1. [NSW] Over Requiemz – 7,286 / NEW

2. [NSW] Super Mario Party Jamboree – 6,261 / 1,271,145

3. [NSW] Minecraft – 5,074 / 3,862,466

4. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 4,642 / 8,111,305

5. [NSW] Monster Hunter Wilds – 4,313 / 797,859

6. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 4,138 / 6,307,712

7. [NSW] Hello Kitty Island Adventure Deluxe Edition – 3,838 / NEW

8. [NSW] Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – 3,084 / 104,513

9. [NSW] Nintendo Switch Sports – 2,664 / 1,575,692

10. [NSW] Donkey Kong Country Returns HD – 2,545 / 255,880



Switch OLED – 15,211

Switch Lite – 7,970

PS5 – 4,302

Switch – 2,227

PS5 Pro – 2,101

PS5 Digital Edition – 1,094

Xbox Series S – 52

Xbox Series X Digital Edition – 27

Xbox Series X – 22

PS4 – 19



25 408 Switch / 7 497 PS5 / 101 XSXIS