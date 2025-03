1. [PS5] Monster Hunter Wilds – 40,632 / 742,869

2. [NSW] Super Mario Party Jamboree – 8,772 / 1,228,548

3. [NSW] Suikoden 1 & 2 HD Remaster – 7,330 / 46,214

4. [NSW] Donkey Kong Country Returns HD – 6,938 / 232,050

5. [NSW] Minecraft – 5,851 / 3,832,963

6. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 5,590 / 6,283,003

7. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet – 4,351 / 5,538,030

8. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 3,794 / 8,089,216

9. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 3,048 / 5,732,749

10. [NSW] Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Fullland of Water and Light – 2,524 / NEW



PS5 – 19,262

Switch OLED – 17,439

Switch Lite – 6,741

PS5 Digital Edition – 4,352

PS5 Pro – 4,249

Switch – 3,718

Xbox Series S – 236

Xbox Series X Digital Edition – 58

Xbox Series X – 39

PS4 – 19



27 863 PS5 / 27 898 Switch / 333 XSXIS