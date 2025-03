C'est via leur event qu'on apprend que Nippon Ichi travaillent sur 5 nouveaux jeux.Malheureusement aucune video de gameplay et principalement des artworks.Curse, un D-RPG au tour par tour dans lequel les malédictions pourront devenir bénédictions a votre retour en ville.Gobble, un jeu d'action en 2D ou votre héro pourra absorber les pouvoirs des ennemis vaincu.Project Name: Kyouran, un A-RPG par la Team Disgaea qui reprendra certains concepts de la licence comme le level max a 9999 et des attaques infligeant des centaines de millions de dégâts.Renzu, un jeu d'aventure/horreur dans lequel vous incarnerez un journaliste devant se débarrassé de sa malédiction mortelle.Shinigami Hime, la suite spirituelle de The Liar Princess and the Blind Prince et The Cruel King and the Great Hero.Il met en scène des jeunes filles traumatisées, dont les univers imaginaires, inspirés des livres d'images, sont hébergés dans une étrange bibliothèque.