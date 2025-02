1. [NSW] Donkey Kong Country Returns HD – 14,753 / 195,449

2. [NSW] Super Mario Party Jamboree – 13,801 / 1,189,073

3. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 10,737 / 6,248,684

4. [NSW] Urban Myth Dissolution Center – 6,294 / NEW

5. [NSW] Minecraft – 5,129 / 3,811,294

6. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 5,050 / 8,073,378

7. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet – 3,782 / 5,523,073

8. [NSW] Civilization 7 – 3,370 / NEW

9. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 3,287 / 5,720,770

10. [NSW] Super Mario Odyssey – 3,214 / 2,550,165





Switch OLED – 26,561

Switch Lite – 9,984

PS5 – 8,169

PS5 Pro – 5,671

Switch – 3,458

PS5 Digital Edition – 2,209

Xbox Series X – 1,612

Xbox Series X Digital Edition – 769

Xbox Series S – 445

PS4 – 23



40 003 Switch / 16 049 PS5 / 2 826 XSXIS

PS : D.K.C Returns est pour la 4ème fois depuis sa sortie 1er

La semaine prochaine la première place pourrait être pour Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii