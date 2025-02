Je me faisais la réflexion : La Switch 2 étant une évolution de la 1, si les Charts intègrent la Switch 2 dans les ventes "Switch", le record de consoles vendues sera battu dès la fin de l'année fiscale en mars 2026. Que piensas tu ?

Like

Who likes this ?

posted the 02/04/2025 at 07:32 PM by solarr