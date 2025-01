Actualités

Luigi’s Mansion 1

Super Paper Mario

Pokemon Violet / Ecarlate Definitive Edition

Pokemon Black and White

Kid Icarus Uprising

Yoshi’s Island

Zelda Breath of the Wild Remastered

Zelda Minish Cap

Zelda Ocarina of Time

Metroid Other M

Hotel Dusk Recollection (Room 215 - Cape West)

Okami 1, Bravely Default 1 (Flying Fairy), Trauma Center, Professeur Layton et l’étrange village

Parce qu’il faut bien s’y préparer… quels remakes Nintendo pensez-vous voir sur Switch 2 ?Il ne vous aura sans doute pas échappé que la Switch a été une sacré usine a remake et portages en tout genres. Le succès a aidé, l’aspect hybride aussi, la polyvalence des joycons aussi… Voici une liste à peu près complète des portages et remakes Nintendo sur Switch. Et encore j’exclu les suites 1.5 et les jeux qui n’ont pas apporté grand-chose côté contenu ou graphismes comme DKC Tropical Freeze-Mario Kart 8 Deluxe-Mario 3D World + Bowser’s Fury-Super Mario RPG-Mario VS Donkey Kong-Luigi’s Mansion 2 HD-Paper Mario Thousand Years Doors-Donkey Kong Country Returns HD-Kirby Return to Dreamland-Metroid Prime Remastered-Zelda Link’s Awakening-Zelda Skyward Sword HD-Pokemon Let’s Go Pikachu / Evoli-Pokemon Diamant Perle-Xenoblade Chronicles-Xenoblade Chronicles X-Advance Wars Reboot Camp-Another Code Recollection-Famicom Detective Club : The missing heir-Famicom Detective Club : The girl who stands behindPas mal de jeux donc et ce du début à la fin, voir même au-delà de la sortie de la Switch 2. Il y a pas mal de rumeurs, assez crédibles, qui disent qu’un Kirby Planet Robobot HD est dans les cartons.. Parce qu’en plus, on sait qu’en général pour se faire la main sur un nouvel hardware, les développeurs apprécient la simplicité du remake/portage.. A quel genre de nostalgie on va avoir droit.Probabilité 90% C’est un jeu très compact et un peu la vitrine de la Gamecube. Avec des environnements petits et sans contrôle de la caméra c’est plutôt facile d’en mettre plein les yeux. Et comme le jeu était très bon dans ce qu’il faisait, mais très court, ils peuvent le garder tel quel et ajouter un nouveau manoir pour contenter tout le monde. Un bon entraînement en attendant un éventuel Luigi’s Mansion 4.Probabilité 75% : Je me rappelle d’un jeu intelligent à tout point de vue, esthétique, gameplay (alternance 2D/3D), histoire/ambiance. Aussi je me souviens que le mode de contrôle à la Wiimote était lourd (manque de boutons) et qu’on pouvait balader un papillon sur l’écran avec le pointeur de la Wiimote. Des choses qui pourraient être reproduites et améliorées facilement avec les joycons. En tout cas s’il y en a refaire après Thousand Years Door ça me semble être celui-ci. Ils peuvent le sortir conjointement sur Switch 1 aussi sans problèmes d’ailleurs pour en vendre plus.Probabilité 40 % : Sans convictions, simplement parce qu’il a la réputation d’être à la fois bon et aussi très moche.Probabilité 85% : Un excellent opus retro, la possibilité de fourguer leurs suites en DLC et de remettre en avant cette génération via tout le reste (cartes, anime…)Probabilité 60% : Un jeu généreux, ambitieux, qui pourrait se manier bien plus facilementProbabilité 65% : Parce que je pense que les derniers Yoshi n’ont pas fait beaucoup d’étincelles malgré la côte d’amour qu’on les joueurs pour ce bestiau. Il devrait être aussi un peu la star du prochain film Mario. Reprendre donc la licence par cet opus iconique, nostalgique et qui a fait ses preuves serait un bon move. Et puis c’est aussi un peu typique de Nintendo de faire toujours du jeu au gameplay 2D.Probabilité 50% : Question de popularité, un jeu qui offrirait un Zelda open world en attendant le nouveau. Un jeu pouvant sûrement être upgradé techniquement de bien des manières sans trop bosser: résolution, framerate, profondeur de champs, textures, effets… Si je suis assez peu confiant, c’est parce que j’anticipe le fait que les éditeurs tiers vont arroser la Switch de ce qui savent faire le mieux : des gros jeux solo (portages + nouveaux); ce qui rend ce Zelda moins nécessaire et laisse l’équipe d’Aonuma se focus sur the « next big one ».Probabilité 60% : Pour continuer à sortir du Zelda 2D. Ca ne sera pas une priorité mais cela reste des jeux pas bien compliqué à faire et au succès prévisible. Je penche quand même plus du côté de Minish Cap par rapport au culte Link to the Past par rapport à l’excellent Link Between Worlds qui fait déjà plus ou moins le taff. Aussi je me dis qu’en 3D, il pourrait proposer un angle de caméra proche de Link quand il devient minuscule. A la manière de Pikmin 4 donc, cela ferait ressortir le gigantisme des décors une fois transformé.Probabilité 64% : Parce que pour moi c’est un peu le Final Fantasy 7 ou le Resident Evil 4 de la série Zelda, voir de Nintendo au sens large. Un jeu culte, brillant qui pourrait encore coller des roustes à beaucoup de AAA actuels en le modernisant avec du budget et de l’amour. C’est sans doute un des plus marquants côté scénario et son emphase sur le voyage dans le temps laisse même pas mal de place pour une réécriture. C’est aussi par extension celui qui donnerait le plus envie au public de se déplacer au ciné pour voir le film Zelda prévu. Et si la sauce prend, tu peux enchaîner sur Majora’s Mask comme cela avait été fait sur 3DS.Probabilité 20% :Un peu burné de ressortir un jeu comme ça j’avoue, ça serait plus simple et moins risqué de ressortir Metroid 4 Fusion. Mais dans mes souvenirs il était pas mal sous estimé parce que moins propre que Metroid Prime 3. C’est quand même un jeu qui a sa place dans la série principale, il se déroule entre le 3 et le 4. Ca pourrait être l’occasion de le « réhabiliter », de profiter de la bonne forme de Koei Tecmo et du momentum de Metroid Prime 4.Probabilité 70% : Jeux narratifs très classes de la DS, si Another Code et Famicom Detective Club on réussi a ré émerger… pourquoi pas eux ?Et juste pour le plaisir je me permets de placer 4 jeux éditeurs qui, pour diverses raisons, peuvent se faire une belle place sur NS 2 :Voilà! N’hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça.S’il y a suffisamment de participation j’en ferai éventuellement un top pour faire ressortir la tendance. Je ne mets pas de limites mais attention, que du remake Nintendo, ne me sortez pas de l’Elden Ring et du FF7 Remake en masse !