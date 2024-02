Bravely Default : Tomoya Asano promet des annonces dans le courant de l'année Bravely Default : Tomoya Asano promet des annonces dans le courant de l'année

Cela fait 3 ans que Bravely Default II est sorti sur Switch (puis par la suite sur PC via Steam) et Tomoya Asano fête la chose avec un petit art anniversaire mais également du teasing, évoquant ouvertement que l'équipe devrait pouvoir « cette année » nous donner des nouvelles de certains chantiers autour de la franchise en question.



Square Enix ne devrait en effet pas avoir de mal à valider de nouveaux projets malgré ses changements de politique, Bravely Default II ayant largement tapé plus d'1 million de ventes selon des données datant de fin 2021.



Rappelons que Asano lui-même a confirmé le développement d'un Bravely Default III qui selon les estimations (liées aux déclarations) devrait attendre 2025 au minimum, tout en suggérant ouvertement qu'un remaster du premier Bravely Default serait une bonne chose.