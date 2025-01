1. [NSW] Donkey Kong Country Returns HD – 107,093 / NEW

2. [PS5] Dynasty Warriors Origins – 63,805 / NEW

3. [NSW] Tales of Graces f Remastered – 25,701 / NEW

4. [NSW] Super Mario Party Jamboree – 23,154 / 1,121,410

5. [PS5] Tales of Graces f Remastered – 15,669 / NEW

6. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 8,426 / 6,215,983

7. [NSW] Dragon Quest 3 HD-2D Remake – 7,467 / 979,980

8. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 6,967 / 8,051,842

9. [NSW] Minecraft – 6,274 / 3,792,302

10. [PS5] Synduality Echo of Ada Deluxe Edition – 5,197 / NEW



Switch OLED – 30,518

Switch Lite – 12,203

PS5 – 5,908

Switch – 4,839

PS5 Pro – 3,467

PS5 Digital Edition – 1,363

Xbox Series S – 323

Xbox Series X – 250

Xbox Series X Digital Edition – 212

PS4 – 29



47 560 Switch / 10 738 PS5 / 785 XSXIS

A savoir :

Donkey Kong Country Returns | Wii | 163.310 a sa sortie (Media Create)

Donkey Kong Country Returns 3D | 3DS | 104.569 à sa sortie (Media Create)