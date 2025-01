1 - The Legend of Zelda Breath of The Wild ( 2017 )

The Legend of Zelda est une série que se définie par sa réinvention. À quelques exceptions près, chaque jeu met littéralement en scène un héros différent nommé Link, dans une époque ou dans un espace temporel différent du précédent, piégé dans une boucle perpétuelle dans la lutte entre le bien et le mal. Chaque jeu présente de nouvelles innovations, de nouvelles mécaniques et de nouveaux mondes à explorer, jusqu'à leur style artistique et leur ton.



Mais Breath of the Wild était révolutionnaire. Il a repris le principe très simple du jeu original - un héros jeté directement dans un monde insondable - et l'a poussé à son paroxysme. D'autres jeux à monde ouvert vous donnent l'impression d'explorer, mais Breath of the Wild fait de chaque action une énigme personnelle à résoudre. Laissant de côté les quêtes interminables, les points de contrôle et les répères du genre, il s'agit d'un jeu de libre découverte, où ses environnements colorés et sa partition orchestrale discrète guident les joueurs en faisant allusion à leurs curiosités.

