Avec le leak de la carte mère de la Switch 2, Digital Foundry nous donne son analyse des futurs performances de la console :Le processeur T239 est une version modifiée du T234 de Nvidia qui serait fabriqué avec le procédé 8 nm de Samsung. Bien que cela suscite des préoccupations quant à l'efficacité, surtout face aux concurrents utilisant les procédés avancés de TSMC, le design personnalisé du T239 – intégrant huit cœurs ARM A78C, l'architecture Ampere de Nvidia, le ray tracing et un bloc de décompression de fichiers sur mesure semble optimisé pour répondre aux besoins de la Switch 2.On suppose que la Switch 2 pourrait offrir des performances comparables à celles de la PS4 standard en mode docké, améliorées par des fonctionnalités modernes de GPU comme le DLSS pour l’upscaling. Cependant, des défis subsistent avec le DLSS, notamment pour les hautes résolutions comme la 4K, qui pourraient surcharger le budget de temps d’image du hardware.En fin de compte, bien que la Switch 2 ne puisse pas égaler l'efficacité brute de concurrents comme le Steam Deck, sa plateforme fixe et son matériel personnalisé pourraient offrir un équilibre convaincant entre performances, efficacité et fonctionnalités tout au long de son cycle de vie.DF revient aussi sur le fait que certaines personnes s'attendaient à avoir les performances d'une PS4 Pro ou une Xbox Series S pour la Switch 2 en disant que ça n'a strictement aucun sens d'espérer ce genre de performances quand dans un monde où le meilleur processeur Strix d'AMD fonctionnant sur le dernier processus TSMC est loin des performances du GPU de la PS4 Pro.