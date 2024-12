Il se souvient de ses débuts lorsque PlayStation en était à ses balbutiements et de la façon dont Sony Music a été sollicité pour aider à convaincre les développeurs de créer des jeux pour cette plate-forme en plein essor."Quand ils ont décidé de se lancer dans le jeu, ils savaient qu'ils avaient la technologie, les ingénieurs... Mais ils disaient aussi "soyons honnêtes, nous vendons de l'électronique"."Sony savait que sans l'ADN du divertissement, nous ne réussirions pas".Sony Music a alors rejoint l'équipe de Sony Electronics, utilisant son expérience des ventes et des relations clients pour aider à sortir des jeux sur la PS1. Leur façon de travailler était radicalement différente de celle des ingénieurs qui travaillaient sur la console.Leur journée consistait essentiellement à inviter les éditeurs et les développeurs à boire un verre et à les convaincre de développer des jeux pour la machine de Sony.Layden raconte que l'équipe de Sony Music arrivait tard et avait la gueule de bois, puis elle partait à l'heure du déjeuner pour commencer à faire son travail."Nous ne les voyons plus du reste de la journée car Sony Music s'occupait des ventes, du marketing, de la publicité et des relations avec les éditeurs.C'étaient donc ces gars qui sortaient avec les gens de Square et les bourraient de whisky jusqu'aux petites heures du matin pour finalement faire passer Final Fantasy VII de Nintendo à PlayStation."Il décrit l'annonce de cet accord en particulier comme un moment "oh mon dieu", donnant tout le crédit aux "incroyables" gars de Sony Music et à leur "obstination à essayer de conclure un accord".PlayStation a donc obtenu cette exclusivité cruciale grâce à quelques belles paroles au bar et, vraisemblablement, à une bonne quantité d'alcool.