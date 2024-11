La cérémonie des Golden Joystick Awards (le "The Game Awards" anglais) vient d'avoir lieu et Black Myth Wukong remporte le prix du jeu de l'année, ainsi que le prix du Meilleur Design visuel.remporte le prix de la Meilleur Narration, de la meilleur OST, de la Meilleure Performance Vocal pour le Personnage Principal (Cody Christian pour Cloud) et de la Meilleure Performance Vocal pour le Personnage Secondaire (Briana White as Aerith).repart avec seulement le prix du Meilleur Stduio (Team Asobi) et du Meilleur Design Audio.le Meilleur Jeu Console de l'année, le Meilleur Trailer, le Jeu de la Critique et le Meilleur Jeu Multijoueur.la Meilleure Extension (tu vois Geoff, c'est pas difficile).le jeu Indé de l'année.le Jeu PC de l'année.Le reste ici