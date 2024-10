Pour les collectionneurs/ceux qui veulent les versions les plus finis en boites, Capcom ressortira en édition physique Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 7 Gold Edion sur PS5 au Japon le 26 Décembre.Pour l'heure pas de date de sortie en occident mais c'est prévue en atteste ces versions australiennes repéré chez certains détaillants pour le 6 Décembre.

posted the 10/25/2024 at 10:33 AM by guiguif