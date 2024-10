Nous faisons les choses de cette manière depuis 30 ans, et à chaque génération, ces coûts ont augmenté et nous nous sommes ajustés en conséquence. Nous avons maintenant atteint un précipice, où cela ne tient plus, nous ne pouvons plus continuer à faire les choses comme avant.



Nous sommes à un stade de développement matériel que j’appelle « seuls les chiens peuvent entendre la différence ». Si vous jouez à votre jeu et que la lumière du soleil entre par la fenêtre et éclaire votre téléviseur, vous ne verrez aucun ray tracing. Cela doit être super optimal… il vous faut un moniteur 8K dans une pièce sombre pour voir ces éléments. Nous nous battons pour des téraflops, et ce n’est pas la solution. Nous devons nous concentrer sur le contenu. Augmenter les spécifications des consoles, je pense que nous avons atteint le plafond.

Shawn Layden