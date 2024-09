Yo mina,Juste pour sonder la comu de Gamekyo sur la préco ou pas de la PS5 pro aujourd'hui?Perso j'ai failli prendre la 30th ce matin mais ça a bugger malheureusement (ou heureusement pour ma carte Visa). Du coup j'ai pris la PS5 Pro et la Portal en 30th.La semaine passée j'avais déjà pris le lecteur disque. Manque plus qu'à trouver un coque sympa sur Amazon ou Temu... Car ma PS5 Fat avec Disk est toute noire et ça me plait bien plus qu'en blanc.Alors vous avez craqué ou bien vous attendez que ça descend voir pas du tout intéressé car sur PC Master sa race ou la PS5 c'est bien cool déjà.D'ailleurs perso, si on n'a pas un 4K 65" en 120Hz avec HDR VRR... La PS5 pro c'est pas trop l'achat du siècle. Donc elle est de niche off course, mais elle peut nicher chez moi ça va me faire plaisirAussi, pour ma part c'est bien plus pour le 60fps que pour les 3 effets en plus RT que je l'achète.Jouer à ce frame rate là sur grand écran... mon dieu que je l'attendset vous?