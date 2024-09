GungHo Online Entertainment a révélé qu'il allait sortir une version remastérisée de Lunar: Silver Star Story Complete et Lunar 2: Eternal Blue Complete.Lunar Remastered Collection proposera notamment des graphismes et un son améliorés ainsi qu'une meilleure qualité de vie.Les jeux seront traduits en français.Sortie prévue partout.

posted the 09/24/2024 at 11:04 PM by guiguif