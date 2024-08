Jeux Video

La nuit et l'arrivée des joueurs US avec le décalage horaire n'a rien changé à la situation de Concord sur Steam : pic de 697 joueurs.Certains s'amusent à récupérer les données et on pourrait parler du potentiel flop de l'année quand on sait que pour ces chiffres de lancement, c'est inférieur à de nombreux échecs, alors que certains étaient dispos à côté dans le Game Pass :- Suicide Squad (13.400)- Hellblade II (2900)- Même l'atroce Bleeding Edge (1400)- Lawbreakers (7500)A voir sur PS5 mais bon, ça fait état de certains gros probs de files d'attente sur tel ou tel mode, attestant que la communauté déjà minime se concentre sur un seul mode (le grand prob de certains titres multi avec peu d'audience).On ajoutera à cela les quelques anecdotes :- Censure sur le forum du jeu- Suppression en urgence du tag LGBT sur la fiche Steam- Un ancien dev de Firewalk (le studio se serait bien passé de ça...) qui s'est mis à insulter les détracteurs de "monstres sans talent" sur X (il a supprimé)Face à cela, Valve a décidé de mettre fin aux souffrances en officialisant pile aujourd'hui Deadlock.