Jeux Video

Déclaration faite par "Penta" (via Steam), Community Strategist de Daedalic.En résumé :- En mai dernier, Daedalic sort un petit XCOM-like du nom de CAPES sur tous les supports.- Les reviews sont moyennes/bonnes, avant que le titre ne se prenne une vague de review-bombing quand fut découvert dans les crédits la présence de Sweet Baby durant le développement.- Penta prend la parole et indique que si le studio comme Daedalic ne s'éloignera évidemment pas des droits de la diversité et de l'inclusion, il faut prendre en compte que la collaboration avec Sweet Baby a été faite début 2022 et que suite à plusieurs déclarations découvertes, "la décision aurait probablement été différente en 2024".Sur ce fait, Penta fait écho à tout ce qui a été découvert sur Sweet Baby ces deux dernières années, entre inclusion forcée, forcing pour modifier les protagonistes (et parfois bien les enlaidir, surtout les femmes), haine anti-blanc, et vagues de harcèlement sur les réseaux sociaux sur quiconque refuserait de collaborer avec eux.