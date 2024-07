L'équipe de développement d'Assassin's Creed Shadows a un message pour la communauté japonaise qui se résume à :"C'est une fiction qui s'inspire de faits historiques, pas une représentation factuelle de l'histoire. La vie mystérieuse et atypique de Yasuke fait de lui un candidat idéal pour l'histoire d'AC. Arrêtez de critiquer nos collaborateurs internes et externes, ils ne sont pas responsables des décisions prises par nos équipes de création."

posted the 07/23/2024 at 05:04 PM by dabaz