Récemment, vous avez sûrement lu les déclarations de Square Enix qui veut sortir ses jeux sur un maximum de plateformes pour pouvoir vendre le plus possible.



Square Enix et ses jeux n'intéressent plus grand monde, surtout parmi les jeunes générations, là où Pokémon a su renouveler ses joueurs, quitte à froisser les premiers joueurs.

La seule issue viable pour limiter la casse est que la future console de Nintendo puisse être assez puissante pour avoir une version potable des gros jeux à venir.



Je suis sur à 99.99999% que le prochain Visions of Mana sera un flop commercial car le marché Playstation a ses limites, Xbox est totalement anecdotique et le PC, pas sûr que cela attire. Alors que la Switch est la meilleure plateforme pour ce type de jeu.



Et même avec une Switch plus puissante, rien n'est garantie car avant tout, il faut que ça intéresse le public or les jeux S.E, ça fait bien longtemps que ça ne hype plus que les hypsters et nostalgiques des années 90, dont je fais parti. Encore faut-il que les grands pontes de S.E en soient conscients...



FF en tour par tour à l'ancienne, pas sûr non plus que ça soit une bonne idée commercialement parlant car, hormis Pokémon, le JRPG au tour par tour est de la niche. Mais sur Switch, ça peut bien marcher, même s'ils existent déjà sous Octopath Traveler ou Bravely Default.



Mais je ne vois pas comment cela va s'améliorer à l'avenir hormis à sortir des jeux différents, un peu comme Capcom qui est "généraliste". Et encore...

On verra bien les mois et les années à venir