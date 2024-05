Aujourd'hui, je vous fais part des changements que nous apportons à nos équipes Bethesda et ZeniMax. Ces changements ont pour but de donner la priorité aux titres à fort impact et d'investir davantage dans le portefeuille de Bethesda, composé de jeux à succès et de mondes bien-aimés que vous avez nourris pendant plusieurs décennies.

Pour doubler ces franchises et investir dans la création de nouvelles, nous devons nous pencher sur l'ensemble de l'entreprise afin d'identifier les opportunités les mieux placées pour réussir. Cette redéfinition des priorités en matière de titres et de ressources signifie que quelques équipes seront réaffectées à d'autres et que certains de nos collègues nous quitteront.



Voici les changements qui entreront en vigueur :

Arkane Austin - Ce studio fermera ses portes et certains membres de l'équipe rejoindront d'autres studios pour travailler sur des projets au sein de Bethesda. Arkane Austin a l'habitude de créer des jeux innovants et percutants, et c'est un pedigree dont tout le monde devrait être fier. La dernière mise à jour de Redfall sera la dernière, car nous mettons fin au développement du jeu. Le jeu et ses serveurs resteront en ligne pour que les joueurs puissent en profiter et nous proposerons des offres de rattrapage aux joueurs qui ont acheté le DLC Hero.



Alpha Dog Studios - Ce studio fermera également ses portes. Nous apprécions la créativité de l'équipe pour faire découvrir Doom aux nouveaux joueurs. Mighty Doom se terminera le 7 août et nous désactiverons la possibilité pour les joueurs d'effectuer des achats dans le jeu.

Tango Gameworks - Tango Gameworks fermera également ses portes. Nous sommes reconnaissants de leur contribution à Bethesda et aux joueurs du monde entier. Hi-Fi Rush restera disponible pour les joueurs sur les plateformes actuelles.

Roundhouse Games - L'équipe de Roundhouse Games rejoindra ZeniMax Online Studios (ZOS). Roundhouse a joué un rôle clé dans plusieurs de nos récents lancements de jeux et les faire travailler sur The Elder Scrolls Online signifie que nous pouvons faire encore plus pour développer le monde que des millions de joueurs considèrent comme leur maison.



Avec cette consolidation des équipes de nos studios Bethesda, afin que nous puissions investir plus profondément dans notre portefeuille de jeux et de nouvelles propriétés intellectuelles, un petit nombre de postes au sein de certaines équipes d'édition et d'entreprise de Bethesda seront également supprimés.

Les personnes dont les fonctions seront affectées en seront informées aujourd'hui, et nous vous demandons de traiter vos collègues qui partent avec respect et compassion. Nous apporterons tout notre soutien aux personnes concernées par les notifications d'aujourd'hui et au cours de leur transition, y compris les indemnités de départ prévues par les lois locales.



Ces changements ne reflètent pas la créativité et les compétences des personnes talentueuses de ces équipes, ni les risques qu'elles ont pris pour essayer de nouvelles choses. Je reconnais que ces changements perturbent également les diverses équipes de soutien de ZeniMax et de Bethesda qui mettent nos jeux sur le marché. Nous prenons ces décisions difficiles pour créer de la capacité afin d'augmenter les investissements dans d'autres parties de notre portefeuille et de nous concentrer sur nos jeux prioritaires.

Bethesda reste l'un des principaux piliers de la Xbox, avec un portefeuille solide de jeux extraordinaires et des communautés florissantes. L'avenir nous réserve un nombre impressionnant de jeux. Rien qu'en 2024, nous aurons Starfield Shattered Space, Fallout 76 Skyline Valley, Indiana Jones and The Great Circle et The Elder Scrolls Online's Golden Road. Alors que nous alignons nos plans et nos ressources pour nous préparer au mieux à réussir dans cette industrie complexe et changeante, nos équipes à travers Arkane Lyon, Bethesda Game Studios, id Software, MachineGames, ZeniMax Online Studios et les équipes d'édition et d'entreprise de Bethesda seront bien positionnées pour créer de nouvelles propriétés intellectuelles, explorer de nouveaux concepts de jeu et développer nos franchises existantes.

Selon Jason Schreier de Bloomberg, Microsoft ferme Tango Gameworks et Arkane AustinAlpha Dog et Rundhouse fusionnent avec Zenimax OnlineTango à qui l'ont doit Hifi Rush et les The Evil WithinArkane Austin : Redfall et PreyArticle de Bloomberg pour bientôtC'est officiel pour Tango GameworksMail de Booty via IGN:Reaction de Bakaba de Arkane Lyon.