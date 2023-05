Jeux Vidéo

Microsoft, a récemment racheté plusieurs studios de jeux vidéo pour sa console Xbox. Cependant, contrairement au Roi Midas, qui avait le pouvoir de transformer tout ce qu'il touchait en or, tout ce que Microsoft touche semble se transformer en ordure.Les jeux produits par ces studios se sont révélés être des flops ou ont été accueillis avec indifférence par les joueurs. Les fans de jeux vidéo commencent à se demander si Microsoft a le pouvoir magique de transformer les bons studios. Les développeurs craignent forcément que leurs jeux, jadis brillants, ne soient désormais condamnés à alimenter le dépotoir du Game Pass.Il semblerait que l'entreprise ait besoin d'un conseil avisé de Dionysos pour se débarrasser de cette malédiction. Mais peut-être que le véritable message ici est que l'avidité excessive et le désir de domination peuvent mener à la destruction de tout ce qui est bon et beau.Il est souvent utile d'avoir recours à un regard extérieur pour garder objectivité et impartialité (C'est toujours le cas dans ce blog), jetons donc un coup d'oeil à l'évolution des moyennes Metacritic pour vérifier cette théorie.La moyenne des notes Metacritic des jeux publiés par Rare avant l'acquisition par Microsoft est de 90,5, après l'acquisition par Microsoft 76,8 (le dernier jeu était Sea of Thieves qui est à 67, on est loin de l'époque des jeux comme Perfect Dark sur N64 avec sa note de 97).Aucun jeu encore sorti depuis le rachat. Lors du rachat, Starfield est annoncé le 21 septembre 2020, puis pour le 11 novembre 2022, puis pour le premier semestre 2023, puis pour le 6 septembre 2023...La moyenne des notes Metacritic des jeux publiés par Arkane avant l'acquisition par Microsoft est de 81... Redfall 57 de Metascore, pas besoin d'en dire plus.La moyenne des notes Metacritic des jeux publiés par Ninja Theory avant l'acquisition par Microsoft est de 78... Bleeding Edge a 62 de Metascore sur PC et 66 sur XBox.Difficile de faire un comparatif vu que le studio est resté un studio multi plateforme, mais on peut noter une baisse de qualité de leur prod avec la sortie récente de Minecraft Legends avec une note de 67. C'est peut être aussi le résultat de la gestion catastrophique des XBox Game Studio.State of Decay sur 360 avait eu une note de 78, la version PC 79... State of Decay 2 a eu comme par hasard 66 sur XOne et 69 sur PC. Une enquête menée en 2022 par Kotaku a fait état d'une culture de studio sexiste, encouragée par Philip Holt, le nouveau chef de studio qui a remplacé Strain, et par Anne Schlosser, alors responsable des ressources humaines, qui a été démise de ses fonctions à la suite d'une enquête menée par les ressources humaines de Microsoft. L'environnement de travail toxique, qui s'est poursuivi après le départ de Schlosser, a entraîné un taux élevé de rotation du personnel, en particulier parmi les employés expérimentés. Ces problèmes, combinés à un manque de vision en matière de conception, ont contribué à retarder considérablement le développement de State of Decay 3. Les employés ont également reproché à Microsoft de ne pas avoir respecté ses objectifs en matière de diversité, d'équité et d'inclusion en ne réagissant pas en temps voulu aux signalements d'abus.Pas de comparaison possible, avant le rachat le studio bossait pour Microsoft sur Forza Horizon.Et passé de 80 (une seule note pour le jeu MonstroCity: Rampage) à une moyenne de 56 pour le jeu Mighty DOOMUn studio qui s'en tire bien depuis le rachat (Grounded à 83 et Pentiment à 88 ).Comme Obsidian, la moyenne est passée de 76 à la note pour le jeu Hi-Fi Rush de 89id Software - Fondé en 1991, acquis en 2021inXile Entertainment - Fondé en 2002, acquis en 2018ZeniMax Online Studios - Fondé en 2007, acquis en 2021Compulsion Games - Fondé en 2009, acquis en 2018MachineGames - Fondé en 2009, acquis en 2021Double Fine Productions - Fondé en 2000, acquis en 2019Aucun jeu encore sorti à part Psychonauts 2 qui est sorti aussi sur PS4 comme c'était prévu.Roundhouse Studios - Fondé en 2019, acquis en 2021Aucun jeu encore sorti, mais le studio a aidé Arkane Austin sur Redfall...(séries des Tex Murphy, des jeux de golf Links et MS Golf, des Amped, des Top Spin)Vers 2004, Microsoft a choisi de quitter le marché du développement de jeux de sport en raison de l'impact du label EA Sports, utilisant sa force pour produire des jeux liés au sport pour la console Xbox. Microsoft a licencié environ 76 employés de Microsoft Game Studios et, en août et septembre, a vendu Indie Games à Take-Two Interactive, qui a rebaptisé le studio Indie Built.(Marathon, Myth, Oni, séries des Halo et Destiny)Le 5 octobre 2007, Bungie a annoncé qu'elle s'était séparée de Microsoft et était devenue une société privée indépendante, Bungie LLC. En avril 2010, Bungie a signé un contrat d'édition de dix ans avec Activision, dont le premier projet a été le jeu de tir à la première personne Destiny en 2014, suivi de Destiny 2 en 2017. En janvier 2019, Bungie a annoncé qu'elle mettait fin à ce partenariat et qu'elle prendrait en charge l'édition de Destiny. Sony Interactive Entertainment a finalisé l'acquisition de Bungie en juillet 2022, Bungie restant un studio et un éditeur indépendant et multiplateforme.(The Gunstringer, LocoCycle, The Maw, série des 'Splosion Man)Le 30 septembre 2015, Twisted Pixel Games a annoncé qu'il s'était séparé de Microsoft Studios et était redevenu un studio indépendant. Enfin, en novembre 2021, Meta a acheté le studio. Le développeur est devenu un studio à succès pour Meta depuis 2017, et a produit les jeux VR Wilson's Heart, B-Team, Defector, et Path of the Warrior, tous exclusivement pour les plateformes Oculus.(Et je ne parle toujours que des studios rachetés, je ne cite pas les nombreux studios internes lachés par Microsoft comme Ensemble Studios)(MechWarrior 4, MechAssault, Crimson Skies, le Shadowrun de 2007)FASA a officiellement fermé ses portes le 12 septembre 2007. Microsoft a ensuite rétrocédé la licence FASA Corporation à la société Smith & Tinker crée par l'un des fondateurs du studio.(la série des Microsoft Flight Simulator, Blood Wake)Dans le cadre de la suppression de 5 000 emplois chez Microsoft, Aces Game Studio a fermé ses portes le 22 janvier 2009(séries des Age of Empires et Age of Mythology, Halo Wars)En 2001, Microsoft a acquis Ensemble Studios pour 100 millions de dollars. En 2008, Ensemble a annoncé qu'elle fermerait ses portes après la sortie de Halo Wars en 2009. Selon plusieurs rapports indépendants, tout le personnel non essentiel a été licencié et les employés restants ont été incités à rester jusqu'à la fin du projet. La société a fermé ses portes le 29 janvier 2009.(Brute Force, Freelancer, Starlancer)En 2003, Digital Anvil a sorti Brute Force pour la Xbox. Le jeu a été bien reçu, établissant des records de vente pour les jeux Xbox au cours du premier mois. En novembre 2005, Microsoft a redéployé les employés du développeur au siège de Microsoft Studios. Digital Anvil a été officiellement dissoute le 31 janvier 2006.(Max: The Curse of Brotherhood, Kalimba)En 2012, le studio a été racheté par Microsoft et Press Play faisait alors partie de la famille Microsoft Studios aux côtés d'autres studios comme 343 Industries, Rare, Lionhead Studios, Turn 10 Studios et Twisted Pixel Games. Le 7 mars 2016, Microsoft a annoncé le projet de fermeture de Press Play, et leur titre, Knoxville, a été annulé.(Kinect Joy Ride, Joy Ride Turbo, Kinect Sports: Season Two)Lorsque Microsoft a abandonné le Kinect vers 2016, BigPark et plusieurs autres studios qui avaient participé aux efforts de Microsoft pour le Kinect ont fermé.(séries Fable et Black & White)Début mars 2016, Microsoft a annoncé qu'il proposait de fermer Lionhead Studios et que le jeu prévu Fable Legends serait annulé, Lionhead a été fermé près de deux mois plus tard, le 29 avril. Dans le documentaire Power On : The Story of Xbox de 2021, Microsoft a admis que sa gestion de Lionhead Studios était une erreur. Phil Spencer, l'actuel directeur de Xbox chez Microsoft, a admis que le fait d'avoir forcé Lionhead à travailler sur Kinect et l'impact que cela a eu sur la qualité de leurs jeux étaient à blâmer. Spencer a déclaré : "Vous achetez un studio pour ce qu'il sait faire, et votre travail consiste à l'aider à accélérer la façon dont il fait ce qu'il fait, et non à l'aider à accélérer ce que vous faites."