C'est lors d'une interview qu'on apprend qu'un patch pour améliorer la qualité de l'image en mode Performance ainsi que de la lumière parfois mal gérée devrait arriver sous peu.



"Nous avons reçu de nombreux commentaires sur l'amélioration ou non des graphismes en mode performance. Nous vous entendons et nous travaillons actuellement sur un patch de mise à jour pour améliorer cet aspect. Je ne pense pas que la date de sortie soit très éloignée de maintenant.

Des joueurs nous ont dit que dans certaines situations, l'éclairage facial rendait les ombres de certains personnages très effrayantes. C'est donc une partie de la mise à jour sur laquelle nous travaillons."



PS: Attention a cette chiasse de Douglas/Benedicka/Aeris qui depuis hier soir crée de faux comptes (reprenant ceux de Gamekyo) pour spoiler la fin du jeu. Il en a eu certains sur l'article de Apejy et a essayé vainement de m'avoir avec un faux compte de Gat, sans succès pour lui.

Installez notamment sur votre navigateurs des appli permettant de bloquer des mots comme "Spoiler Protection 2.0" et blindez de mots clés autant que possible.