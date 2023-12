On m'a pas mal conseillé ces derniers temps Dredge, un jeu que je trouvais graphiquement sympathique sans m'y intéresser...Verdict, c'est un jeu vraiment chill, que j'aurais préféré prendre sur une plateforme mobile (je l'ai pris sur Xbox), avec des mécaniques de jeu assez addictives et un monde intriguant. Il me rappelle un peu un Cult of The Lamb, un Don't Starve ou, beaucoup plus proche, mais méconnu, un The Flame in the Flood.Le jeu est vendu environ 20 €. https://store.steampowered.com/app/1562430/DREDGE/