Resident Evil Village débarque sur iOS et, dans cette vidéo, nous nous concentrons sur l'apparence et le fonctionnement de ce portage PC triple A sur l'iPhone 15 Pro récemment sorti d'Apple. En réalité, il s'agit d'un portage unifié iOS/MacOS qui est essentiellement un proche parent de la version PC, ce qui signifie que même en déplacement avec un iPhone ou un iPad, vous avez accès à toute la gamme des paramètres et préréglages PC - plus l'upscaling MetalFX. C'est un projet intéressant... mais à quel point fonctionne-t-il bien ?

iPhone 900p Medium High : 23 fpsiPhone 720p Minimum : 35 fpsMacBook Pro 1080p Medium High : 59 fpsSteamDeck 1080p Medium High : 27 fpsBonus : RE4Remake Trailer Iphone