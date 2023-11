-- La demande de PC de jeu augmente au Japon, et Steam, en tant que plateforme de jeu sur PC, est très bien établie. Steam pourrait être un rival de la Xbox en tant que plateforme, que pensez-vous de Steam ?



Phil : Je considère Steam comme un partenaire. Ils ont été de formidables innovateurs dans le domaine des jeux Windows pendant de nombreuses années, en fournissant une technologie innovante. En ce sens, je ne considère pas seulement ROG Ally, mais aussi Steam Deck comme Xbox (rires).

- D'après notre conversation, il semble que le concept de création d'une communauté Xbox, non seulement sur les consoles de jeu, mais aussi sur le cloud, soit susceptible de s'imposer à l'avenir.



Phil : Ces deux aspects sont en effet importants. Tout d'abord, en ce qui concerne le hardware, je suis très enthousiaste et impatient de voir ce qui pourra être réalisé à l'avenir. En ce qui concerne le hardware, il ne s'agit pas simplement de s'aligner sur ce que font les autres entreprises, mais je pense qu'il y a quelque chose d'unique qui peut être offert aux utilisateurs de la Xbox. Tout comme je considère ROG Ally et Steam Deck comme faisant partie de la communauté Xbox, il est nécessaire de considérer les nombreux utilisateurs de Nintendo Switch et de PlayStation comme faisant partie de la communauté Xbox à l'avenir.



De même, en incluant ceux qui jouent sur PC avec Game Pass, il est important de s'assurer que tous ceux qui continuent à jouer à des jeux Xbox se sentent égaux au sein de la communauté. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut travailler.