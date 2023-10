Nous attendions ce jeu avec impatience et Remedy ne nous déçoit pas. Dans notre première vidéo sur Alan Wake 2, Oliver Mackenzie analyse les graphismes, compare la version PlayStation 5 avec la version PC au maximum, commente la qualité d'image et la performance avant de donner son verdict sur le jeu lui-même. Avant l'embargo, seuls les codes de révision PS5 et PC ont été fournis. Nous reviendrons sur le jeu sur les consoles Xbox Series dès que nous aurons le jeu.

-Baked GI avec SSAO.

-Haute qualité des matériaux.

-Le pop-in réduit au minimum.

-Feuillage extérieur de grande qualité.

-Les cheveux en "card based" sans mèches.

-Les ombres son en low resolution.

-Le jeu s'appuie sur le SSR, pas de réflexions RT sur consoles.

-Les réglages les plus élevés du PC ont de meilleures réflexions, moins de grain, de meilleures ombres et en RT.

-L'éclairage du monde réel n'est pas si différent de la version console même lorsque il est en path-tracing, on est loins du cas Cyberpunk 2077 PC vs consoles.

-La version PC en path tracing est bien meilleure, mais insuffisante pour creuser un énorme écart avec les consoles.

-Quelques bugs rencontrés lors du test sans le patch day one.

-Mode qualité : 1272p + FSR2 utilisé pour atteindre le 2160p (~30fps avec un bon frame pacing)

-Mode Performance : 872p + FSR2 pour afficher le 1440p (~60fps solide avec des baisses à 50).

-La différence visuelle la plus notable entre les deux modes est la densité du feuillage.

-En général, l'IQ peut être faible avec un aliasing plus visible dans les zones intérieures, les bâtiments... etc.

-Certaines cutscenes sont en 1080p.

MAJ : La RTX 4060 s'en sort admirablement bien !