- ECRAN LCD couleur 48CM / 19 POUCES

- HAUT-PARLEURS 2 X 20 WATTS

- CPU: QUAD-CORE, CORTEX-A7, 1.2 GHZ

- GPU: MALI400MP2@600MHZ

- RAM: DDR3 / 1866 512 Mo

- Système de stockage intégré : Micro SD 32GB

- Plus de 1600 JEUX D’ARCADE (dont plus d'une trentaine en 3D)

- 2 JOYSTICKs

- 15 BOUTONS DE CONTRÔLE

- Pièces de rechange incluses : 1 joystick et 3 boutons de commande

- STRUCTURE EN BOIS

- Fonctionne sur secteur (220v)

- Dimensions : 141 x 55,5 x 47 cm

- Poids brut : 29 kg

Les supermarchés E. Leclerc révèlent un contraste saisissant entre la chasse aux pauvres avec la lutte contre le vol à l'étalage et la complicité dans la vente de bornes d'arcade illégales, illustrant le dicton "Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais".Les supermarchés ont adopté des mesures de sécurité draconiennes, impliquant des chariots intelligents équipés de caméras intelligentes pour décourager le vol à l'étalage. Cependant, ces tactiques, bien qu'efficaces contre le vol, semblent mettre l'accent sur les individus aux revenus modestes, souvent obligés de voler pour répondre à leurs besoins alimentaires. Cette "chasse aux pauvres" crée un paradoxe moral, car elle punirait ceux qui, par nécessité, peuvent se tourner vers le vol pour manger, mais pendant ce temps, sur la région Normande, les supermarchés E. Leclerc sont complices de la vente de bornes d'arcade avec des jeux piratés : lutter contre le vol tout en profitant potentiellement de la vente de produits volés.