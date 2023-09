"Grosse" derniere annonce de la conf TGS de Microsoft, Hotel Barcelona a été annoncé par Swery 65 et Suda 51 sur PS5, Xbox et PC.Il s'agira d'un jeu d'action en 2.5D prévu pour 2024.

Who likes this ?

posted the 09/21/2023 at 10:19 AM by guiguif